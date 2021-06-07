В Белоруссии число случаев коронавируса достигло 400 422

В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 400 422.

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что всего в Белоруссии выздоровели 392 744 пациента с подтверждённой ранее коронавирусной инфекцией COVID-19.

Всего проведено 6 438 423 теста.

Также сообщается, что «за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2919 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией».

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.