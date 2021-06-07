МИД Франции готов содействовать деэскалации между Баку и Ереваном
- Reuters
«Министр отметил полную готовность Франции для достижения деэскалации напряжённости между Арменией и Азербайджаном и урегулирования нерешённых вопросов... подчеркнул важность начала переговоров между сторонами без каких-либо условий на местах для решения вопросов демаркации и делимитации границы», — говорится в комментарии французского внешнеполитического ведомства.
Ле Дриан заявил о готовности продолжать тесное сотрудничество с Россией и США по данному вопросу.
Он также призвал Ереван и Баку к максимальной сдержанности и предостерёг их от любых провокаций.
Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном.