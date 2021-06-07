МИД Франции готов содействовать деэскалации между Баку и Ереваном

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонных разговорах с российским и немецким коллегами Сергеем Лавровым и Хайко Маасом подтвердил приверженность Парижа достижению полной деэскалации между Азербайджаном и Арменией.
МИД Франции готов содействовать деэскалации между Баку и Ереваном
  • Reuters

«Министр отметил полную готовность Франции для достижения деэскалации напряжённости между Арменией и Азербайджаном и урегулирования нерешённых вопросов... подчеркнул важность начала переговоров между сторонами без каких-либо условий на местах для решения вопросов демаркации и делимитации границы», — говорится в комментарии французского внешнеполитического ведомства.

Ле Дриан заявил о готовности продолжать тесное сотрудничество с Россией и США по данному вопросу.

Он также призвал Ереван и Баку к максимальной сдержанности и предостерёг их от любых провокаций.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заявил о намерении Франции способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

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