Франция намерена работать над миром между Арменией и Азербайджаном

Франция намерена способствовать установлению мира между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

«В качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ вместе с Россией и США Франция намерена сделать всё, чтобы добиться деэскалации и восстановления диалога, в том числе прямого, между сторонами», — приводит ТАСС его слова на встрече с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Париже.

Макрон отметил, что делимитация границы «должна осуществляться только путём переговоров и без применения силы».

В апреле Макрон и Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Закавказье, а также возможности урегулирования нагорнокарабахского конфликта.