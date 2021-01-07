Макрон выступил за долговечное политическое урегулирование по Карабаху

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Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном выступил за долговременное политическое урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.
Макрон выступил за долговечное политическое урегулирование по Карабаху
  • Reuters

«Макрон заявил о своей решимости добиваться долговременного политического решения (нагорнокарабахской проблемы. — RT) после соглашения о прекращении огня от 9 ноября», — приводит сообщение Елисейского дворца ТАСС.

В ходе беседы Макрон выразил готовность поддержать усилия по освобождению всех пленных и содействовать экономическому развитию Армении.

Французский лидер также поздравил армянский народ с Новым годом и Рождеством.

В декабре главы делегаций России, Франции и США, сопредседательствующих в Минской группе ОБСЕ по урегулированию карабахского кризиса, призвали Баку и Ереван заключить прочный мир.

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