В Крыму оценили данные о разрушении созданной для водной блокады дамбы

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В Крыму прокомментировали сообщения в СМИ о разрушении дамбы в русле Северо-Крымского канала, возведённой Украиной для блокирования подачи воды на полуостров.
В Крыму оценили данные о разрушении созданной для водной блокады дамбы
  • © РИА Новости / Владислав Сергиенко

«Действия, которые они осуществили в 2014 году, даже природа против них: всё рушится, всё до конца не доделывают… Дамба рушится — это цена всей подлости, которую они натворили», — цитирует первого заместителя спикера парламента Крыма Ефима Фикса РИА Новости.

Депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко, в свою очередь, выразил мнение, что воду в Крым с Украины подавать не нужно, поскольку нет гарантии её чистоты и безопасности.

«Это показательно для всей инфраструктуры Украины. Даже такие показательные в политическом плане для Украины вещи дали трещину — вот так вся она и трещит по швам», — отметил он.

Украинский Первый деловой телеканал ранее сообщил, что дамба на 91-м км Северо-Крымского канала начала разрушаться и вода с Днепра стала поступать в Крым.

В феврале на Украине заявили о намерении достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая заблокирует возможность подачи воды в Крым до «деоккупации» полуострова.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также пообещал помешать проекту с опреснением воды в Крыму.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.

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