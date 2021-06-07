В Грузии сообщили о возобновлении железнодорожного сообщения с Арменией

Армения и Грузия возобновляют железнодорожное сообщение, прерванное из-за пандемии коронавируса, первый поезд из Еревана отправится в Батуми 15 июня.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономики и устойчивого развития Грузии Натию Турнаву.

«Я хочу сказать, что восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией. Уже 15 июня первый поезд отправится из Еревана в Батуми через Тбилиси. Это означает, что туристы из нашего союзнического, соседнего государства приедут в Грузию, на наши черноморские курорты, в нашу столицу, в другие туристические места», — сказала она.

В Минздраве Армении ранее сообщили о расширении круга лиц, которые могут привиться российской вакциной против COVID-19 «Спутник V».