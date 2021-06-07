Зеленский: Чернобыль должен стать мощным магнитом для туризма

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чернобыль должен стать зоной мощного притяжения для международного и внутреннего туризма.
Зеленский: Чернобыль должен стать мощным магнитом для туризма
  • Reuters

«По моей инициативе начат процесс ревитализации (чернобыльской) зоны отчуждения и утверждена программа развития чернобыльской зоны на три года. Она предусматривает изменения в инфраструктуре, новую концепцию развития территории, внутреннюю и международную промоцию Чернобыля», — приводит ТАСС слова Зеленского.

По его словам, Чернобыль «должен стать мощным магнитом для туризма как Украины, так и всего мира, а зона отчуждения должна стать зоной возрождения».

Ранее на Чернобыльской АЭС прокомментировали сообщения о росте нейтронной активности внутри объекта «Укрытие». 

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