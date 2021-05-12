На ЧАЭС прокомментировали сообщения о росте нейтронной активности

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На Чернобыльской АЭС прокомментировали сообщения о росте нейтронной активности внутри объекта «Укрытие». Там отметили, что рост не превышает пределов безопасности.
На ЧАЭС прокомментировали сообщения о росте нейтронной активности
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«После установки Арки НБК в проектное положение над ОУ по отдельным датчикам ИАСК наблюдается рост нейтронной активности в скоплениях топливосодержащих материалов (ТСМ) в зоне проплавления подреакторной плиты в помещении 305/2. Такая ситуация была прогнозируема ИПБ АЭС ещё до надвижки Арки НБК и происходит вследствие процесса потери воды переувлажненной средой слоя чёрных лавообразных ТСМ (ЛТСМ), которые расположены выше (отм. +9,00 ÷ + 9,70) потенциальных ядерно-опасных скоплений (ЯНС) ТСМ», — сообщили в пресс-службе ЧАЭС.

Там отметили, что для обеспечения безопасного состояния объекта существуют системы, выполняющих функции безопасности, в том числе системы поддержания ТСМ в подкритичном состоянии.

«В случае превышения пределов безопасной эксплуатации по показаниям ЩПН, в зону роста ЩПН вводится нейтронопоглощающих раствор соответствии с технологическим регламентом объекта «Укрытие», — добавили в прсс-службе.

Ранее в научном журнале Science была опубликована статья учёных, которые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. По словам специалистов, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления.

Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов прокомментировал в беседе с RT отметил, что эти реакции не прекращались и идут постоянно.

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