Доктор технических наук оценил сообщения о ядерных реакциях в Чернобыле

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Анастасия Румянцева
Доктор технических наук, профессор, лауреат премии Ломоносова Владимир Кузнецов прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.
Доктор технических наук оценил сообщения о ядерных реакциях в Чернобыле
  • © Gleb Garanich / Reuters

«Эти реакции не прекращались, они постоянно идут, потому что те помещения, в которых эти реакции обнаружены, — самые грязные после аварии. Именно через эти помещения (так называемые подаппаратные помещения, то есть это под реактором), через которые эта масса в виде расплавов различных радионуклидов и конструкционных элементов протекала и опускалась ниже. Естественно, все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, они поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Так это будет до тех пор, пока они не все распадутся, а это тысячелетия», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что эти проблемы давно изучены специалистами Курчатовского института. 

«Выходили монографии на эту тему, где было полное описание всего этого. В этих подаппаратных помещениях вот этого расплава 60 тонн — ориентировочная величина. Всего ядерного топлива в реакторе РБМК порядка 190 тонн. Конечно, какое-то количество было выброшено в окружающую среду, но львиная часть осталась внутри ядерного реактора. Естественно, идут эти процессы распада, но они есть и будут идти. Для этого и первый саркофаг сделали, а после этого сделали второй саркофаг... И датчики там стоят, которые это контролируют», — заключил собеседник RT.

Ранее в научном журнале Science была опубликована статья учёных, которые предупредили о новых ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС.

По словам специалистов, в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала атомной электростанции, снова начинаются реакции деления.

Отмечается, что сейчас украинские ученые пытаются выяснить, угаснут ли эти реакции сами по себе или необходимо принять меры для предотвращения новой аварии. 

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