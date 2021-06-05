Казахстан и Польша 10 июня возобновят регулярное авиасообщение

Казахстан с 10 июня возобновит регулярное авиасообщение с Польшей. Об этом заявили в межведомственной комиссии правительства Казахстана.

«В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 28 мая 2021 года, возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Польшей», — говорится в сообщении Комитета гражданской авиации в Telegram.

Рейсы планируются к возобновлению с 10 июня между городами Варшава и Нур-Султан польской авиакомпанией LOT Polish Airlines с частотой один рейс в неделю.

«Дальнейшее увеличение рейсов между Казахстаном и Польшей будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений межведомственной комиссии», — отметили там.

Ранее сообщалось, что польский авиаперевозчик LOT отказался от полётов в воздушном пространстве Белоруссии.