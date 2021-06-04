СНБО Украины решил усилить меры безопасности на границе с Крымом
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«Сегодня было принято решение по поручению президента, которое было дано ещё 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории. Оно рассматривалось в тайном режиме», — цитирует его ТАСС.
Ранее Вооружённые силы Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом.
В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей и «на крымском направлении».