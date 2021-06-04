СНБО Украины решил усилить меры безопасности на границе с Крымом

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Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по поручению украинского президента Владимира Зеленского об обеспечении дополнительной безопасности на границе с Крымом, которое рассматривалось на заседании в тайном режиме, сообщил глава СНБО Алексей Данилов.
СНБО Украины решил усилить меры безопасности на границе с Крымом
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Сегодня было принято решение по поручению президента, которое было дано ещё 28 апреля во время поездки в Херсонскую область, отработать дополнительно обеспечение безопасности на этой территории. Оно рассматривалось в тайном режиме», — цитирует его ТАСС.

Ранее Вооружённые силы Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом.

В конце марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку на территории подконтрольной части Донецкой и Луганской областей и «на крымском направлении».

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