ВС Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом

Короткая ссылка
Вооружённые силы Украины провели артиллерийские учения с использованием гаубиц «Мста-Б» и беспилотных летательных аппаратов на границе с Крымом, сообщили в Генштабе ВСУ.
ВС Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом
  • Reuters

«Воины-артиллеристы тренировались действовать при использовании противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременное выдвижение на огневые позиции», — говорится в заявлении командующего объединённых сил ВСУ Сергея Наева в Facebook.

Ранее Военно-морские силы Украины и Великобритании провели совместную тренировку в северо-западной части Чёрного моря.

В середине апреля артиллерийские и танковые резервы Вооружённых сил Украины на границе с Крымом отработали противодействие попытке противника прорвать линию обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить