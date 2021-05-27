ВС Украины провели артиллерийские учения на границе с Крымом

Вооружённые силы Украины провели артиллерийские учения с использованием гаубиц «Мста-Б» и беспилотных летательных аппаратов на границе с Крымом, сообщили в Генштабе ВСУ.

«Воины-артиллеристы тренировались действовать при использовании противником высокоточных средств поражения, оттачивали умение маскировки техники и вооружения, ориентирование на местности, а также своевременное выдвижение на огневые позиции», — говорится в заявлении командующего объединённых сил ВСУ Сергея Наева в Facebook.

Ранее Военно-морские силы Украины и Великобритании провели совместную тренировку в северо-западной части Чёрного моря.

В середине апреля артиллерийские и танковые резервы Вооружённых сил Украины на границе с Крымом отработали противодействие попытке противника прорвать линию обороны.