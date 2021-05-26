ВМС Украины и Британии провели совместную тренировку в Чёрном море

Военно-морские силы Украины и Великобритании провели совместную тренировку в северо-западной части Чёрного моря, сообщает командование ВМС украинских вооружённых сил.

«Кроме надводных боевых единиц, к учениям привлекался вертолёт Ми-14 морской авиационной бригады национального флота», — говорится в Facebook.

Учения проводились в течение двух дней, в их ходе были отработаны маневрирование, организация противовоздушной обороны, отражение атак скоростных малоразмерных плавсредств условного противника, передача грузов, ведение разведки, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства и проведения поисково-спасательной операции.

Украинские малые бронированные артиллерийские катера также провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море.