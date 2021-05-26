Украинские военные катера провели учебные стрельбы в Азовском море

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Украинские малые бронированные артиллерийские катера «Вышгород» и «Аккерман» провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила пресс-служба штаба операции объединённых сил Украины.
Украинские военные катера провели учебные стрельбы в Азовском море
  • © РИА Новости / Антон Денисов

«Экипажи... отработали поисково-спасательную операцию, совершили прикрытия высадки с вертолёта на море десантно-штурмовой группы, провели эпизод морского боя с надводными кораблями противника и уничтожили из пушек мишени, имитирующие надводные цели противника», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

В конце апреля Военно-морские силы ВС Украины провели совместные учения с Госпогранслужбой и Воздушными силами страны на морском направлении.

В учениях приняли участие корабли, береговая артиллерия, морская пехота национального флота, авиация ВВС и подразделения Госпогранслужбы Украины.

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