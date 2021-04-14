Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту линии обороны

Артиллерийские и танковые резервы Вооружённых сил Украины на границе с Крымом отработали противодействие попытке противника прорвать линию обороны, сообщает пресс-служба ВСУ.

«По легенде тренировок, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию нашей обороны. Во время разведки были выявлены главные пожарные силы противника. В целях противодействия в бой введён резерв танков и противотанковая артиллерия», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку в Донбассе и «на крымском направлении».

В Кремле, в свою очередь, выразили обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.