Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту линии обороны

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Артиллерийские и танковые резервы Вооружённых сил Украины на границе с Крымом отработали противодействие попытке противника прорвать линию обороны, сообщает пресс-служба ВСУ.
Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту линии обороны
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«По легенде тренировок, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию нашей обороны. Во время разведки были выявлены главные пожарные силы противника. В целях противодействия в бой введён резерв танков и противотанковая артиллерия», — говорится в сообщении в Facebook.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку в Донбассе и «на крымском направлении».

В Кремле, в свою очередь, выразили обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.

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