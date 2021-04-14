Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту линии обороны
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«По легенде тренировок, танковое подразделение при поддержке пехоты пыталось прорвать линию нашей обороны. Во время разведки были выявлены главные пожарные силы противника. В целях противодействия в бой введён резерв танков и противотанковая артиллерия», — говорится в сообщении в Facebook.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины нарастят военную группировку в Донбассе и «на крымском направлении».
В Кремле, в свою очередь, выразили обеспокоенность ситуацией на линии соприкосновения в Донбассе.