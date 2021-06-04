Авиатрафик ЕС через Белоруссию после инцидента с Ryanair упал на 40%
- РИА Новости
«За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки», — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что речь идёт обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Белоруссии не только непосредственно в Евросоюз, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное.
Ранее сообщалось, что Белоруссия обжалует в Международной организации гражданской авиации запрет Украины и других государств на использование их воздушного пространства белорусскими авиаперевозчиками.
23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. На нём летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.
В Белом доме заявили, что повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с Ryanair в Минске.