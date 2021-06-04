Авиатрафик ЕС через Белоруссию после инцидента с Ryanair упал на 40%

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Количество рейсов авиалайнеров, которые используют воздушное пространство Белоруссии для полётов в Евросоюз и через него, после инцидента с Ryanair сократилось с 420 до 253 в сутки, сообщил РИА Новости представитель Европейской организации по безопасности воздушной навигации Евроконтроль (EUROCONTROL).
Авиатрафик ЕС через Белоруссию после инцидента с Ryanair упал на 40%
  • РИА Новости

«За последние семь дней в среднем воздушный трафик достигал 253 рейса в сутки. В течение семи дней до 20 мая, то есть двумя неделями ранее, показатель трафика составлял порядка 420 рейсов в сутки», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что речь идёт обо всех рейсах, которые направляются через воздушное пространство Белоруссии не только непосредственно в Евросоюз, но во всю зону ответственности Евроконтроля, включая рейсы, которые используют европейское воздушное пространство как транзитное.

Ранее сообщалось, что Белоруссия обжалует в Международной организации гражданской авиации запрет Украины и других государств на использование их воздушного пространства белорусскими авиаперевозчиками.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair из-за сообщения о бомбе на борту. На нём летел Роман Протасевич, основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA, его задержали после приземления.

В Белом доме заявили, что повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии из-за инцидента с Ryanair в Минске.

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