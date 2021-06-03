Посол Украины заявил об интересе Киева в участии в переговорах по СП-2 в США

Украина хочет присутствовать за столом переговоров между США и Германией по проекту «Северный поток — 2», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник изданию Welt.

По его словам, «Северный поток — 2» бьёт Украину в самое сердце.

«С точки зрения экономики, но прежде всего с точки зрения политики безопасности. Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении», — приводит слова Мельника РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только американский лидер Джо Байден сможет остановить строительство газопровода «Северный поток — 2». По его словам, «запуск данного газопровода лишит Украину средств, необходимых для усиления её армии, которая сегодня защищает всю Европу».

Также в СМИ появилась информация, что канцлер Германии Ангела Меркель направила в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения СП-2.