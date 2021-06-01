Bloomberg: делегация из ФРГ отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель направила в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода «Северный поток — 2».

Об сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Согласно данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и её главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Как отмечается, в ходе визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях.

Ранее Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта «Северный поток — 2».