Bloomberg: делегация из ФРГ отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2»

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Канцлер Германии Ангела Меркель направила в Вашингтон группу высокопоставленных чиновников для обсуждения проекта газопровода «Северный поток — 2».
Bloomberg: делегация из ФРГ отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2»
  • Reuters

Об сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.

Согласно данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и её главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.

Как отмечается, в ходе визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях.

Ранее Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта «Северный поток — 2».

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