Bloomberg: делегация из ФРГ отправилась в США для обсуждения «Северного потока — 2»
- Reuters
Об сообщает Bloomberg со ссылкой на немецкий медиаконцерн Funke Media Group.
Согласно данным издания, немецкая делегация во главе с советником Меркель по внешней политике Яном Хеккером и её главным экономическим советником Ларсом-Хендриком Реллером встретится с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и торговым представителем Кэтрин Тай.
Как отмечается, в ходе визита стороны также обсудят сложности в экономических отношениях.
Ранее Меркель заявила, что Германия продолжит обсуждать с США вопрос реализации проекта «Северный поток — 2».