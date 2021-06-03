Лукашенко собираются лишить звания доктора наук в Университете Киева

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать первым из 107 человек, кого Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко лишит звания почётного доктора наук.
Лукашенко собираются лишить звания доктора наук в Университете Киева
  • РИА Новости

«До этого никого не лишали, не было даже процедуры такой, она не прописана», — приводит РИА Новости сообщение центра коммуникации университета.

Ректор университета Владимир Бугров призвал научный совет вуза срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко статуса почётного доктора наук в связи с ситуацией с принудительной посадкой самолёта Ryanair в Минске. 

Учёный совет рассмотрит вопрос лишения Лукашенко почётного звания 7 июня.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту. 

В самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.

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