В ГД оценили реакцию Климкина на слова Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT реакцию бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко касательно проработки вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом.
В ГД оценили реакцию Климкина на слова Лукашенко об авиасообщении между Белоруссией и Крымом
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Климкин отметил, что Украине следует «готовиться к де-факто поглощению Белоруссии Россией со всеми последствиями».

По словам Бальбека, у Климкина любое событие, касающееся российского Крыма, «сразу же вызывает бурную реакцию».

«Этот экс-чиновник, видимо, не нашёл себя в этой жизни, поэтому примкнул к команде русофобов. Впрочем, это не его дело, кто будет летать в Крым, какими рейсами и как вообще происходит жизнь на полуострове», — добавил депутат.

Парламентарий подчеркнул, что подобные заявления не оказывают никакого влияния на жизнь полуострова, добавив, что «Климкин — это прошлое».

Ранее Климкин прокомментировал заявление белорусского лидера Александра Лукашенко касательно проработки вопроса открытия авиасообщения между Белоруссией и Крымом.

1 июня белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия прорабатывают возможность открытия прямых авиарейсов из Минска в Симферополь.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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