Лукашенко рассказал о привезённых на встречу с Путиным документах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что привёз на встречу с российским лидером Владимиром Путиным аналитические документы о ситуации вокруг двух стран, Союзного государства, а также отношении стран Запада к Китаю.
Лукашенко рассказал о привезённых на встречу с Путиным документах
  • РИА Новости

«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — приводит БЕЛТА его слова.

Лукашенко отметил, что привёз с собой подготовленные белорусскими спецслужбами документы, с которыми хотел познакомить президента России.

«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов», — добавил белорусский лидер.

28 мая на переговорах в Сочи Лукашенко пообещал показать Путину документы о текущей обстановке в Белоруссии.

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