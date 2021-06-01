Лукашенко рассказал о привезённых на встречу с Путиным документах
- РИА Новости
«Если бы мы в открытый эфир выложили все документы этого чемоданчика, то, наверное, много было бы разговоров и было бы что обсуждать», — приводит БЕЛТА его слова.
Лукашенко отметил, что привёз с собой подготовленные белорусскими спецслужбами документы, с которыми хотел познакомить президента России.
«О ситуации вокруг Беларуси и России, в целом Союзного государства, о том, каковы сегодня отношения Америки, Европейского союза и других к Китайской Народной Республике, и много других схожих материалов», — добавил белорусский лидер.
28 мая на переговорах в Сочи Лукашенко пообещал показать Путину документы о текущей обстановке в Белоруссии.