Лукашенко пообещал показать Путину документы об обстановке в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал российскому лидеру Владимиру Путину показать документы о текущей обстановке в республике.

«Я захватил некоторые документы, покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит... чтобы вы понимали, что это за люди», — заявил он перед началом переговоров с Путиным в Сочи.

Ранее Лукашенко отметил, что против Содружества Независимых Государств (СНГ) идёт целенаправленная работа внешних сил.

Белорусский лидер также рассказал, что недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения» республики, однако добавил, что смысла шатать страну нет.