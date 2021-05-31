Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы.

«На Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы подразделениями азербайджанской армии был обнаружен и приземлён специальными техническими средствами беспилотный летательный аппарат типа «Грифон-12» Вооружённых сил Армении», — говорится в сообщении азербайджанского Минобороны.

27 мая Минобороны Азербайджана заявило о взятии в плен шести армянских военных, которые, как отметили в ведомстве, пытались перейти границу. В министерстве уточнили, что они пытались заминировать пути снабжения и были обезоружены.

В Армении, в свою очередь, заявили, что военнослужащие проводили инженерные работы на армянской территории.

В тот же день исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил разместить на границе с Азербайджаном международных наблюдателей из России или других стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ.