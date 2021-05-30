На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса

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На Украине первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получили 1 015 976 человек, а 125 437 жителей полностью привились от COVID-19, сообщает украинский Минздрав.
На Украине рассказали о ходе вакцинации от коронавируса
  • Reuters

«Всего во время кампании по вакцинации проведены 1 141 413 прививок. Вакцинировано 1 015 978 человек, из них получили первую дозу — 1 015 976 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) — 125 437 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)», — следует из пресс-релиза.

18 мая Верховная рада проголосовала за отставку главы Минздрава Украины Максима Степанова.

На данную должность назначен главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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