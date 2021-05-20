Рада Украины назначила главного санврача главой Минздрава
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Как сообщает РИА Новости, такое решение поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.
Во вторник, 18 мая, Рада на внеочередном заседании уволила с должности главы Минздрава Максима Степанова, который возглавлял ведомство больше года.
Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Верховную раду представление о назначении замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко главой Минздрава.