Рада Украины назначила главного санврача главой Минздрава

Парламент Украины по предложению премьера назначил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко главой Министерства здравоохранения.

Как сообщает РИА Новости, такое решение поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во вторник, 18 мая, Рада на внеочередном заседании уволила с должности главы Минздрава Максима Степанова, который возглавлял ведомство больше года.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Верховную раду представление о назначении замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко главой Минздрава.