Рада Украины назначила главного санврача главой Минздрава

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Парламент Украины по предложению премьера назначил главного санитарного врача страны Виктора Ляшко главой Министерства здравоохранения.
Рада Украины назначила главного санврача главой Минздрава
  • © Министерство здравоохранения Украины

Как сообщает РИА Новости, такое решение поддержали 262 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Во вторник, 18 мая, Рада на внеочередном заседании уволила с должности главы Минздрава Максима Степанова, который возглавлял ведомство больше года.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внёс в Верховную раду представление о назначении замминистра здравоохранения, главного санитарного врача Виктора Ляшко главой Минздрава.

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