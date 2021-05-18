Рада проголосовала за отставку главы Минздрава Украины Степанова

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Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра здравоохранения страны Максима Степанова. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Рада проголосовала за отставку главы Минздрава Украины Степанова
  • ©moz.gov.ua

За увольнение Степанова проголосовали 292 депутата Рады.

В сообщении говорится, что ранее в команде украинского президента Владимира Зеленского заявляли, что Степанова хотят отправить в отставку в связи с проблемами с контрактами на поставку вакцины от коронавируса на Украину и из-за «пристального внимания» к нему со стороны Национального антикоррупционного бюро.

14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава.

Ранее Верховная рада уволила Игоря Петрашко с должности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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