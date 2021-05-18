Рада проголосовала за отставку главы Минздрава Украины Степанова
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За увольнение Степанова проголосовали 292 депутата Рады.
В сообщении говорится, что ранее в команде украинского президента Владимира Зеленского заявляли, что Степанова хотят отправить в отставку в связи с проблемами с контрактами на поставку вакцины от коронавируса на Украину и из-за «пристального внимания» к нему со стороны Национального антикоррупционного бюро.
14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава.
Ранее Верховная рада уволила Игоря Петрашко с должности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.