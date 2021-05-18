Рада проголосовала за отставку главы Минздрава Украины Степанова

Верховная рада Украины проголосовала за отставку министра здравоохранения страны Максима Степанова. Об этом информирует телеканал «112 Украина».

За увольнение Степанова проголосовали 292 депутата Рады.

В сообщении говорится, что ранее в команде украинского президента Владимира Зеленского заявляли, что Степанова хотят отправить в отставку в связи с проблемами с контрактами на поставку вакцины от коронавируса на Украину и из-за «пристального внимания» к нему со стороны Национального антикоррупционного бюро.

14 мая в Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об увольнении главы Минздрава.

Ранее Верховная рада уволила Игоря Петрашко с должности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.