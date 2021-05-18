Рада Украины поддержала отставку Петрашко с должности главы МЭРТ

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Верховная рада Украины на внеочередном заседании во вторник, 18 мая, уволила Игоря Петрашко с должности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Рада Украины поддержала отставку Петрашко с должности главы МЭРТ
  • © пресс-служба Минэкономики

Как сообщает РИА Новости, такое решение поддержали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

14 мая сообщалось, что министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры страны Владислав Криклий подали в отставку.

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