Рада Украины поддержала отставку Петрашко с должности главы МЭРТ

Верховная рада Украины на внеочередном заседании во вторник, 18 мая, уволила Игоря Петрашко с должности главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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Как сообщает РИА Новости, такое решение поддержали 280 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. 14 мая сообщалось, что министр экономики Украины Игорь Петрашко и министр инфраструктуры страны Владислав Криклий подали в отставку.