Посол Украины в Германии потребовал от России репараций

Украинский посол в Германии Андрей Мельник в интервью Berliner Zeitung назвал условия для нормализации отношений Киева и Москвы.

«Россия должна исчезнуть из Донбасса и вернуть Крым. <…> После этого Москва должна восстановить разрушенные районы и выплатить репарации», — заявил Мельник.

Также он считает, что Москва должна принести извинения украинской стороне. По его мнению, это станет отправной точкой для «примирения» Украины и России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также Песков отмечал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.