Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, передаёт БЕЛТА.

Сообщается, что его самолёт вылетел из аэропорта Минска.

В Сочи пройдут переговоры Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отмечали в Кремле, лидеры планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопрос интеграции в рамках Союзного государства.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется, что Лукашенко проинформирует о ситуации вокруг инцидента с экстренной посадкой Ryanair.