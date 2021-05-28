Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с Путиным
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Сообщается, что его самолёт вылетел из аэропорта Минска.

В Сочи пройдут переговоры Лукашенко с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как отмечали в Кремле, лидеры планируют обсудить сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопрос интеграции в рамках Союзного государства.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва надеется, что Лукашенко проинформирует о ситуации вокруг инцидента с экстренной посадкой Ryanair.

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