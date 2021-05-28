Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к органам пограничной службы страны по случаю их профессионального праздника заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии.

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты неприкосновенности Государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — цитирует его пресс-служба.

Ранее Лукашенко отметил, что недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения» республики, однако добавил, что смысла шатать Белоруссию нет.

В конце 2020 года Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию.