Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко в обращении к органам пограничной службы страны по случаю их профессионального праздника заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии.
Лукашенко заявил о прямой угрозе суверенитету и целостности Белоруссии
  • © Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает всё возможное для защиты неприкосновенности Государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан», — цитирует его пресс-служба.

Ранее Лукашенко отметил, что недоброжелатели Белоруссии перешли к этапу «удушения» республики, однако добавил, что смысла шатать Белоруссию нет.

В конце 2020 года Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию.

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