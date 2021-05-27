Премьер Белоруссии заявил, что Минск рассчитывает на поддержку Москвы

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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, встречаясь с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, прибывшим в Минск для участия в заседании Совета глав правительств стран СНГ, заявил, что Белоруссия отмечает беспрецедентное усиление давления со стороны Запада и в связи с этим рассчитывает на поддержку Российской Федерации.
Премьер Белоруссии заявил, что Минск рассчитывает на поддержку Москвы
  • РИА Новости

«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Головченко.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.

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