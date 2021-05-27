Премьер Белоруссии заявил, что Минск рассчитывает на поддержку Москвы
- РИА Новости
«Не могу не сказать о том, что события последних дней свидетельствуют о возросшем абсолютно несправедливом давлении западных стран на Беларусь, которое имеет тенденцию к эскалации. В такой ситуации мы рассчитываем на поддержку ближайшего союзника — Российской Федерации», — приводит ТАСС слова Головченко.
Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что действия лидеров стран Евросоюза по Белоруссии, касающиеся, в частности, авиасообщения, странные и чудовищные.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что процесс реализации санкций в отношении Белоруссии уже запущен.