Путин поздравил Алиева с Днём Республики Азербайджан

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Президент России Владимир Путин направил поздравление азербайджанскому лидеру Ильхаму Алиеву по случаю Дня Республики Азербайджан.
Путин поздравил Алиева с Днём Республики Азербайджан
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«От всей души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, всем Вашим соотечественникам благополучия и мира», — говорится в тексте, опубликованном пресс-службой президента Азербайджана.

Путин отметил значительные успехи Азербайджана в социально-экономической и научно-технической сферах и высокую репутацию на мировой арене.

Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства двух стран во всех сферах в интересах народов и региональной безопасности.

Ранее Алиев и Путин обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

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