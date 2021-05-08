Алиев направил поздравление Путину по случаю Дня Победы
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«Убеждён, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надёжным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и многопланового взаимодействия между нашими странами», — приводит текст послания ТАСС.
Алиев отметил, что 9 Мая занимает особое место в истории двух народов и остаётся символом беспримерного мужества, героизма и самоотверженности.
Он также пожелал благополучия ветеранам войны, труженикам тыла и всему российскому народу.
Ранее Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.