Алиев направил поздравление Путину по случаю Дня Победы

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Дня Победы, сообщили в посольстве республики в Москве.

«Убеждён, что традиции дружбы и взаимоподдержки наших народов, с честью выдержавших годы суровых испытаний в Великой Отечественной войне, и впредь будут служить надёжным фундаментом для дальнейшего укрепления стратегического партнёрства и многопланового взаимодействия между нашими странами», — приводит текст послания ТАСС.

Алиев отметил, что 9 Мая занимает особое место в истории двух народов и остаётся символом беспримерного мужества, героизма и самоотверженности.

Он также пожелал благополучия ветеранам войны, труженикам тыла и всему российскому народу.

Ранее Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.