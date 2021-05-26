В МИД Белоруссии заявили о поступающих белорусским посольствам угрозах

Короткая ссылка
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусским посольствам в разных странах поступают угрозы, при этом местные власти не реагируют на данные факты.
В МИД Белоруссии заявили о поступающих белорусским посольствам угрозах
  • Reuters

«Жёсткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств. Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием. Так, сегодняшний случай — поступают угрозы вплоть до того, чтобы поджечь здание», — цитирует министра БЕЛТА.

Макей также отметил, что охрана здания белорусского посольства в Вильнюсе заявила, что получила указание от политического руководства государства не реагировать на инциденты, связанные с безопасностью.

Ранее белорусский МИД заявил, что послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток. Кроме того, аналогичную меру применили ко всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в ответ приняло решение выслать белорусских  дипломатов «до нормализации отношений».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить