В МИД Белоруссии заявили о поступающих белорусским посольствам угрозах

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусским посольствам в разных странах поступают угрозы, при этом местные власти не реагируют на данные факты.

«Жёсткое давление оказывается на наши посольства в ряде так называемых правовых государств. Доходит до психологических и физических угроз, оскорбляется знамя, при этом местные власти предпочитают не замечать подобного либо реагировать с опозданием. Так, сегодняшний случай — поступают угрозы вплоть до того, чтобы поджечь здание», — цитирует министра БЕЛТА.

Макей также отметил, что охрана здания белорусского посольства в Вильнюсе заявила, что получила указание от политического руководства государства не реагировать на инциденты, связанные с безопасностью.

Ранее белорусский МИД заявил, что послу Латвии предложено покинуть Белоруссию в течение суток. Кроме того, аналогичную меру применили ко всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства.

Внешнеполитическое ведомство Латвии в ответ приняло решение выслать белорусских дипломатов «до нормализации отношений».