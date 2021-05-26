В Госдуме оценили запрет Украины на импорт российской и белорусской электроэнергии

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Полина Полетаева
Заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT оценил решение Украины запретить импорт российской и белорусской электроэнергии до 1 октября.

«Это решение является провокационным для всего народнохозяйственного комплекса Украины и для жителей страны. Оно показывает, что комиссия и политики, которые такое решение принимают, выглядят некомпетентными», — сказал депутат.

Он отметил, что Украина готова в «угоду Западу даже уничтожить собственный народ» и заморозить все системы жизнеобеспечения.

«Все эти решения просто носят популистский характер… Это решение не наносит никакого ущерба ни России, ни Белоруссии. Но, что куда важнее, оно снижает инвестиционную привлекательность Украины, которая и так на самом низком уровне», — добавил Водолацкий.

Ранее стало известно, что украинская Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии на Украину до 1 октября.

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