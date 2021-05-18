Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ по запрету импорта электроэнергии из России и Белоруссии», — говорится в заявлении на сайте Минэнерго Украины.

В пресс-службе пояснили, что министр направил обращение по ограничению импорта электроэнергии «из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества».

По его словам, «это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики» и угрожает энергетической безопасности страны.

Ранее на Украине рассказали о снижении объёмов транзита газа через страну.