Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из России

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из России
  • globallookpress.com

«Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ по запрету импорта электроэнергии из России и Белоруссии», — говорится в заявлении на сайте Минэнерго Украины.

В пресс-службе пояснили, что министр направил обращение по ограничению импорта электроэнергии «из государств, не являющихся членами Энергетического сообщества».

По его словам, «это противоречит стратегическим целям Украины в сфере энергетики» и угрожает энергетической безопасности страны.

Ранее на Украине рассказали о снижении объёмов транзита газа через страну.

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