Украина запретила импорт российской и белорусской электроэнергии

Украинская Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт электроэнергии из России и Белоруссии на Украину до 1 октября.

Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своём Telegram-канале.

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года», — заявил он.

Депутат отметил, что выступал на заседании комиссии «и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года».

18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.