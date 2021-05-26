Украина запретила импорт российской и белорусской электроэнергии
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Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в своём Telegram-канале.
«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии на Украину до 1 октября 2021 года», — заявил он.
Депутат отметил, что выступал на заседании комиссии «и требовал бессрочного запрета или хотя бы до конца этого года».
18 мая министр энергетики Украины Герман Галущенко обратился к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.