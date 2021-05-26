Климкин заявил, что разочарован реакцией ЕС на инцидент с Ryanair

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая русский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз», — написал Климкин в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что «именно таким должен быть ответ белорусскому диктатору».

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.