Климкин заявил, что разочарован реакцией ЕС на инцидент с Ryanair

Короткая ссылка
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о разочаровании реакцией Евросоюза на инцидент с экстренной посадкой самолёта Ryanair в Минске.

«Разочарован реакцией ЕС на воздушное пиратство (президента Белоруссии Александра. — RT) Лукашенко. Нужно было запретить весь транзит через Белоруссию, включая русский, или хотя бы воздушный российский транзит в Евросоюз», — написал Климкин в своём Twitter-аккаунте.

Он добавил, что «именно таким должен быть ответ белорусскому диктатору».

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить