Мать Сапеги оценила видео с признанием дочери о причастности к ресурсу с данными силовиков

Мать задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич прокомментировала RT появившееся в сети видео, в котором девушка признаётся, что была редактором Telegram-канала «Чёрная книга Беларуси», который публикует данные сотрудников белорусского МВД.

«Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение, откуда эта информация. Что она говорит, я вообще не понимаю», — сказала она.

По словам Дудич, она знает о существовании данного ресурса, но ничего не знает о причастности к нему её дочери.

«Я десятый раз просматриваю это видео и не понимаю, что она говорит... Я не понимаю вообще, что происходит. Какая «Чёрная книга», Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава», — добавила она.

Ранее стало известно, что Сапега арестована на два месяца.

Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.