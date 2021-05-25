Мать задержанной в Минске Сапеги рассказала об отношениях дочери и Протасевича
«Познакомились они где-то полгода назад, где именно — не помню. Рассказывала о нём всегда только положительные отзывы. Моя дочь — очень избирательный человек. Говорила всегда про него, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный», — рассказала она.
По словам Дудич, её дочь — очень начитанный человек.
«Наверное, и встреча у них произошла такая — на интеллектуальном именно уровне. Они просто встречались, у них был совместный отдых в Греции», — отметила она.
Анна добавила, что, по её мнению, Софью задержали только за то, что она была спутницей Протасевича.
Ранее стало известно, что Сапега арестована на два месяца.
Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.