Мать задержанной в Минске Сапеги рассказала об отношениях дочери и Протасевича

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Мать задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги Анна Дудич рассказала RT об отношениях Романа Протасевича со своей дочерью.
Мать задержанной в Минске Сапеги рассказала об отношениях дочери и Протасевича
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«Познакомились они где-то полгода назад, где именно — не помню. Рассказывала о нём всегда только положительные отзывы. Моя дочь — очень избирательный человек. Говорила всегда про него, что это мегамозг. Очень спокойный, очень уравновешенный», — рассказала она.

По словам Дудич, её дочь — очень начитанный человек.

«Наверное, и встреча у них произошла такая — на интеллектуальном именно уровне. Они просто встречались, у них был совместный отдых в Греции», — отметила она.

Анна добавила, что, по её мнению, Софью задержали только за то, что она была спутницей Протасевича.

Ранее стало известно, что Сапега арестована на два месяца.

Сапегу подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

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