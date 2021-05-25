В Совфеде оценили планы США распространять «американские ценности» на Украине

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Полина Полетаева
Первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Госдепартамент США намерен выделить до $100 тыс. на организацию фестивалей на Украине с целью распространения «американских ценностей».
В Совфеде оценили планы США распространять «американские ценности» на Украине
  • Reuters

«Им (украинцам. — RT) надо восстанавливать экономику, помогать с инвестициями, чтобы рабочие места создавать, а они их там фестивалями хотят кормить. Это обычная пропаганда, чтобы притянуть Украину к себе, воздействуя на молодёжь. И ничего более», — уверен сенатор.

Ранее стало известно, что США намерены распространять «американские ценности» на Украине через фестивали.

Как отмечается в документе, развлекательные проекты должны продвигать «демократические» и экономические реформы в стране, а также способствовать укреплению американо-украинских связей.

Подробнее — в материале RT.

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