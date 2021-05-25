В Совфеде оценили планы США распространять «американские ценности» на Украине
- Reuters
«Им (украинцам. — RT) надо восстанавливать экономику, помогать с инвестициями, чтобы рабочие места создавать, а они их там фестивалями хотят кормить. Это обычная пропаганда, чтобы притянуть Украину к себе, воздействуя на молодёжь. И ничего более», — уверен сенатор.
Ранее стало известно, что США намерены распространять «американские ценности» на Украине через фестивали.
Как отмечается в документе, развлекательные проекты должны продвигать «демократические» и экономические реформы в стране, а также способствовать укреплению американо-украинских связей.
Подробнее — в материале RT.