«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила все рейсы из Минска в Лондон и Париж с 25 мая до 30 октября.

«В связи с решением правительств Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов «Белавиа» в/из Великобритании и Франции мы вынуждены отменить полеты в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября 2021 года», — говорится в сообщении авиакомпании.

Там отметили, что «огорчены сложившейся ситуацией, которую не в силах изменить».

Накануне «Белавиа» прекратила полёты в Литву.

Лидеры стран ЕС на саммите 24 мая рекомендовали авиаперевозчикам из европейских стран избегать полётов над Белоруссией.

Во Франции и в Великобритании приостановили разрешение на полёты белорусской авиакомпании «Белавиа».