Страны Запада не запрашивали у Минска переговоры диспетчеров по борту Ryanair

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни одна из западных стран пока не запрашивала у белорусской стороны переговоры диспетчеров по ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.

По его словам, белорусская сторона готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолётом Ryanair, и готова «транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов».

«Но ни одна... западная страна не запросила информацию на сей счёт от белорусской стороны, насколько мне известно на данный момент», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что при этом западные страны уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Минска. По словам Макея, это абсолютно недопустимо. Он назвал данную ситуацию новым «геополитическим порядком действий».

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В самолёте летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.