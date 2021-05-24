Страны Запада не запрашивали у Минска переговоры диспетчеров по борту Ryanair

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Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что ни одна из западных стран пока не запрашивала у белорусской стороны переговоры диспетчеров по ситуации вокруг экстренной посадки борта Ryanair.
Страны Запада не запрашивали у Минска переговоры диспетчеров по борту Ryanair
  • Reuters

По его словам, белорусская сторона готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолётом Ryanair, и готова «транспарентно проводить расследование этого инцидента с участием в том числе соответствующих международных специалистов».

«Но ни одна... западная страна не запросила информацию на сей счёт от белорусской стороны, насколько мне известно на данный момент», — цитирует его РИА Новости.

Министр добавил, что при этом западные страны уже успели сделать ряд политических заявлений с обвинениями и угрозами в адрес Минска. По словам Макея, это абсолютно недопустимо. Он назвал данную ситуацию новым «геополитическим порядком действий».

Самолёт Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В самолёте летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

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