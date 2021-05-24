В Минске предложили беспристрастно расследовать инцидент с Ryanair
- Reuters
По его словам, 23 мая белорусская сторона доложила об обстоятельствах инцидента президенту совета Международной организации гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), а также Североатлантическому бюро ICAO.
«Мы обращаемся к Международной ассоциации воздушного транспорта, Европейскому агентству по безопасности, представителям заинтересованных авиационных администраций принять участие в беспристрастном расследовании произошедшего события», — цитирует его ТАСС.
Сикорский добавил, что Белоруссия готова предоставить всю объективную информацию касательно этого инцидента.
Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.
В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.
По словам Сикорского, сообщившие о минировании самолёта Ryanair представились солдатами палестинского движения ХАМАС и потребовали, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля.