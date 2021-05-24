В Минске рассказали подробности сообщения о минировании самолёта Ryanair

Глава департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артём Сикорский рассказал, что сообщившие о минировании самолёта Ryanair представились солдатами палестинского движения ХАМАС и потребовали, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля.

Об этом Сикорский заявил в ходе брифинга в Минске.

«23 мая на электронную почту Национального аэропорта «Минск» с электронного адреса protonmail.com на английском языке поступило письменное сообщение: «Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне», — цитирует его РИА Новости.

По словам Сикорского, также авторы угроз заявили, что им известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978.

«В этот самолёт заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвётся 23 мая над Вильнюсом», — говорилось в письме с угрозами.

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.