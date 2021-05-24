Глава Ryanair считает, что на борту с Протасевичем были сотрудники КГБ
- Reuters
«Мы полагаем, что в аэропорту с рейса сошли ещё несколько агентов КГБ», — сказал он в интервью радиостанции Newstalk.
Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.
В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.
Авиакомпания заявила, что самолёт экстренно посадили из-за указаний белорусских диспетчеров.