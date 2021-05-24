Президент Киргизии отправился в Россию с рабочим визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров отправился в Сочи с рабочим визитом, в ходе которого запланированы его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба киргизского лидера.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы расширения связей между Кыргызстаном и Россией», — говорится в пресс-релизе.

Стороны также намерены обсудить меры против пандемии коронавируса, а также поставки российских вакцин в Киргизию.

В состав киргизской делегации также вошли глава МИД республики Руслан Казакбаев, руководитель отдела внешней политики администрации президента Киргизии Дастан Душекеев, а также посол в России Гульнара-Клара Самат.

Ранее Путин и Жапаров провели телефонные переговоры.

24 февраля Жапаров посетил Москву с первым официальным визитом.