Президент Киргизии отправился в Россию с рабочим визитом
- РИА Новости
«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы расширения связей между Кыргызстаном и Россией», — говорится в пресс-релизе.
Стороны также намерены обсудить меры против пандемии коронавируса, а также поставки российских вакцин в Киргизию.
В состав киргизской делегации также вошли глава МИД республики Руслан Казакбаев, руководитель отдела внешней политики администрации президента Киргизии Дастан Душекеев, а также посол в России Гульнара-Клара Самат.
Ранее Путин и Жапаров провели телефонные переговоры.
24 февраля Жапаров посетил Москву с первым официальным визитом.