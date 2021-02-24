Президент Киргизии направился в Россию с официальным визитом

Короткая ссылка
Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию со своим первым официальным визитом, сообщает пресс-служба киргизского лидера.
Президент Киргизии направился в Россию с официальным визитом
  • © РИА Новости

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом вылетел в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жапаров проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Также у него запланированы встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ранее стало известно, что вопросы укрепления многостороннего сотрудничества с Россией станут основной темой переговоров Садыра Жапарова в ходе визита 24—25 февраля в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить