Президент Киргизии направился в Россию с официальным визитом

Президент Киргизии Садыр Жапаров вылетел в Россию со своим первым официальным визитом, сообщает пресс-служба киргизского лидера.

«Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 24 февраля, с первым зарубежным визитом вылетел в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Жапаров проведёт переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Также у него запланированы встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Ранее стало известно, что вопросы укрепления многостороннего сотрудничества с Россией станут основной темой переговоров Садыра Жапарова в ходе визита 24—25 февраля в Россию.