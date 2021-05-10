Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым

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Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с лидером Киргизии Садыром Жапаровым.
Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Отмечается, что главы двух государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и обсудили ряд вопросов.

«В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке государственной границы», — говорится в заявлении.

Уточняется, что президент России также поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой Конституции страны.

По итогам переговоров стороны договорились о визите Жапарова в Москву.

Ранее Путин провёл переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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