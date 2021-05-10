Путин провёл телефонные переговоры с Жапаровым
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Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.
Отмечается, что главы двух государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и обсудили ряд вопросов.
«В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на киргизско-таджикском участке государственной границы», — говорится в заявлении.
Уточняется, что президент России также поздравил народ Киргизии с принятием и вступлением в силу новой Конституции страны.
По итогам переговоров стороны договорились о визите Жапарова в Москву.
Ранее Путин провёл переговоры с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном.