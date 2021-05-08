Путин и Рахмон затронули тему безопасности на фоне событий в Афганистане

Президент России Владимир Путин во время встречи с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном обратил внимание на вопросы безопасности в регионе из-за событий в Афганистане.

«Очень важными являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяжённую границу с Афганистаном. Знаю, что вас эта ситуация очень волнует. Само собой разумеется, это обоснованная озабоченность», — сказал российский президент таджикскому коллеге.

Он поинтересовался, что по данному вопросу думает Рахмон и как в Душанбе смотрят на развитие событий в регионе.

«Мы со своей стороны делаем всё для того, чтобы поддержать вас», — подчеркнул Путин.

Он напомнил, что в Таджикистане работает 201-я база российских вооружённых сил.

«Мы работаем над её укреплением, над укреплением таджикских вооружённых сил. У нас существует совместная работа по этому направлению, программа целая, рассчитанная на несколько лет. И мы будем делать всё для того, чтобы она своевременно выполнялась», — заявил президент России.

Стороны поздравили друг друга с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Рахмон отметил, что готов обсудить с Путиным общее будущее отношений двух стран и международные вопросы, в том числе вопрос региональной безопасности, особенно на фоне вывода войск США из Афганистана.

Как ранее сообщили в Кремле, Путин и Рахмон на встрече в Москве 8 мая обсудят ряд вопросов, включая ситуацию на таджикско-киргизской границе.